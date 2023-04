Eighth Grade A Honor Roll — First Row: Giovani Chavez, Madyson Cloninger, Emma Monroe, Natalie Hudson Second Row: Lillian Hill, Cole Lambeth, Landon Legrand, Kenley Smith, Adrian Zamora Sanchez

Sixth Grade A Honor Roll — First Row: Grace Hill, Emma Talley, Gracelyn Davis, Gaela Goodwin, Yicel Lopez Cruz, Noah Quick Second Row: Rylee DeCubellis, Evelyn Morales Jaimes, Cheyanne Cooke, Sadie Grooms, Gunner Davis, Levi Liles, Oliver Lambeth Third Row: Dulce Vences, Brian Julian Dominguez, Autumn Maree, Ella Cooper, Sophia Legrand, Benjamin Sibley, Aiden Adams

ELLERBE — Ellerbe Middle School has named their A and A/B Honor Roll for the third nine weeks of the 2022-23 academic year.

The A Honor Roll is listed under the photo.

Sixth Grade A/B Honor Roll: Aubree Brown, Jennifer Carrillo, Nayeli Chavez, Khloe Haggerty, Adrian Isaac, Jace Johnson, Arianna Jones, Jude Lantz, Ramtha Lian, Kynlee Marks, Cayden McEachin, Antonio McKoy, Kason Oliver, Yared Ruiz Nabor, Ryder Spooner, Landon Starling, Thomas Stovall, Adam White, Emilee Wright, Andrew Young

Seventh Grade A/B Honor Roll: Isabella Avalos Mendez, Lal Rin Awmi, Jack Barberousse, Carson Boyle, Levi Boyle, Jalil Brewington, Francisco Canales, Isabella Chavez Cantero, Ashton Covington, Brianna Fairley, Jazlyn Garcia, Kalani King, Kaylee Lampley, Yazmin Natividad Valencia, Alexander Perez Zapata, Devin Sanders, Efrain Soto Mendiola, Sierra Sudler, Emery Thompson, Siris Vaughn, Alyssa Webb, Lexi Wilson

Eighth Grade A/B Honor Roll: Sara Dawkins, Ashley Fernandez Dominguez, Dymond Fletcher, Mariana Gonzalez Aguilar, Alisson Gonzalez Santiago, Tanaja Harrison, Dayanis Hernandez Sanchez, Hunter Hogan, Zoe’ Isaac, Jada Jackson, Jesica Jose Felipe, Macie King, Jeffrey McAuley, Eduardo Perez, Ashton Terry, Zikhiya Thompson, Yazmin Trujillo Perez, Leonel Vences, Annalise Ward, Cho Win