HAMLET — Hamlet Middle School has released their honor rolls for the third nine weeks. A Honor Roll is listed under the photo.

A/B Honor Roll:

• 6th Grade — Marquis Bennett Wall, McKenzie Brown, Jonathan Chappell, Zahaira Costes, Cardiyea Crank, Rayshawn CRump, Aniya Ellerbe, Isaac Gonzalez Vides, Devan Harrington, Starlett Hernandez, Jolan Horne, Angel Huerta, Kaylee Johnson, Sara Killough, Kalanie Lovett, Adrianna Matthews, Jayden Medlin, Paris Moore, Isaiah Morgan, Silas Newton, Xavier Palmer, Victor Pankey, Carrie Powell, Jaiden Pruitt, Janae Quick, Mackenzie Quick, Talayah Ratliff, Natasha Santos Ojeda, Korben Smith, Sha’niyah Smith, Dahani Spencer, Ashlee Verde, Layla Waler, Alyssa Weaver, Allyana Wilson, Kaylon Wynn

• 7th Grade — Devin Brigman, Sulleigh Bruce, Tyler Buchanan, By’Naisha Dabney, AimeeLynne Dobson, Katelin Dominguez, Jacques Jackson, Derriana Johnson Heggs, Kalynn McCormick, Riley McDonald, Braelyn Nettles, Lauren Nicholson, Hanna Sewell, Phoenix Velazquez, Jackson Webster, Luckais Yarbrough

• 8th Grade — Olivia Bostick, Olivia Brown, Yareli Carmen Bonilla, ZaiAier Chambers, Holleigh Diaz Clemmons, Wesley Field, William Gamble, Cameron Gladden, Caden Guinn, Jacen Hoffman, Phoenix Jacobs, Tanner Kirkendall, Miguel Martinez Huerta, John Patterson, Nikki Phillippi, LaNiya Quick, Michael Robinson, Joshua Russell, Kaylee Singletary, Taylor Smith Edwards, Amir Soriano, Ruthanne Williams