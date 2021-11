Cordova Middle honor roll for 1st nine weeks

Cordova Middle School has recently named its honor roll for the first nine weeks.

A Honor Roll

• Sixth Grade — Irving Esparza, Maddox LaFave, Jasir Sadler

• Seventh Grade — Michael Gibson, River Melton

• Eighth Grade — Kairi Bower, Madison Melton, Ella Popowich, Alexis Quick, Jamesyn Quick, Jordan Yang

A/B Honor Roll

• Sixth Grade — Anna Allen, Shamakh Alshaif, Ashley Armenta Rubio, Nevaeh Covington, Madason Coward, Edwin Esparza Vasquez, Bryson Gazoo, Yazmin Gomez, Arlee Goodman, Madison Hancock, Sofia Huerta, Gracie Johnson, Martin Lopez, Allison Martinez Gonzalez, Bella Mikeska, Isabela Cortez, Darien Roman, Aidan Self, Ikema Smith, Claire Tucker, Bentley Warwick, Malyiah Watkins and Mason Watts

• Seventh Grade — Mariah Allison, Sayani Vazquez, Michael Blakely, Cateria Byrd, Savannah Chance, Milee Cox, Shada Guinn, Mason Harris, Mya Hunt, Daziah Ingram, Julian Ingram, Makinzie Jacobson, Melissa Madrigal Mendez, Bridget Martinez Gonzalez, Mylie McCormick, Masey McLaughlin, Joseph Messer, Devan Milligan, Samya Patterson, Isai Rodriguez, Jennifer Silva, Madison Smith, Jorden Torres, Hailey Wiggins and Kinza Wilson

• Eighth Grade — RahAsia Adams, Caylee Allison, Samirah Alshaif, Robert Ammons, Joseph Champaign, Alexis Chavis, Erica Dominguez, Brooke Grant, Jordan Hamilton, Zoie Hill, Nathan Langley, Jayden Little, Demonte Martin, Laville Martin, Braxton Martinez, Josie Melton, Sean Messer, Humberto Morales Dominguez, Latayvia Murphy, Alissa Nuttall, Andrew Ordonez, Angel Pavia, Amia Pegram, Yaeyanna Robinson, Michelle Rodriguez, Mareliz Sanchez, Denise Solorio Gonzalez, Megan Taylor, Trinity Tobin and Tatum Watson